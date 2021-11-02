Вольфсбург, Германия, , 23:25 — REGNUM 2 ноября «Вольфсбург» в матче четвертого тура группы G ЛЧ 2021/22 одержал минимальную победу над «Ред Булл Зальцбургом» со счетом 2:1. Встреча проходила в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Это поражение стало для австрийского клуба первым на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитые мячи: Боте Боку (Янник Герхардт, 4') — 1:0, Максимилиан Вебер (30') — 1:1, Лукас Нмеча (Максимилиан Арнольд, 60') — 2:1.

Желтые карточки: Ваут Вегхорст 28', Джон Брукс 69', Лукас Нмеча 82', Андреас Ульмер 87'.

Бригада арбитров (Португалия): Карлос Диас | Руй Тавареш | Паулу Суарес | Франсуа Летексье.

Составы команд:

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, Гилавоги, Брукс, Силва (Штеффен, 73'), Вранкс (Мбабу, 82'), Боку, Арнольд, Нмеча, Герхардт (Руссийон, 73'), Вегхорст (Лукебакио, 63').

«Ред Булл Зальцбург»: Кен, Онгене (Соле, 77'), Ульмер, Вебер, Кристенсен, Эронсон, Зайвальд, Камара (Кьергор, 89'), Сучич (Адаму, 77'), Окафор, Адейми (Шешко, 63').

«Вольфсбург», нанеся «РБ Зальцбургу» первое поражение в группе и набрав пять очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Австрийский клуб с семью очками остался на первом месте.