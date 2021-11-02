Стокгольм, , 23:20 — REGNUM 2 ноября в Мальме (Швеция) на стадионе «Шведбанк» «Мальме» в матче четвертого тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы уступил лондонскому «Челси». Основное время матча завершилось со счетом 0:1. Единственный мяч на 56-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш после передачи Каллума Хадсона-Одои.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Желтые карточки получили Тиаго Силва и Рубен Лофтус-Чик. На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Составы команд:

«Мальме»: Далин, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон, Риекс (Ульссон, 57'), Ракип (Бирманчевич, 86'), Пенья (Левицки, 57'), Инносент, Бергет (Ларссон, 86'), Колак, Нанаси (Налич, 74').

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 74'), Хадсон-Одои (Пулишич, 74'), Хаверц.

Статистика матча («Мальме"/ «Челси»)

Удары 4/21

Удары в створ 0/11

Владение 27%/73%

Угловые 1/8

Фолы 12/9

«Челси», одержав третью победу в группе, набрал девять очков и укрепился на второй строчке. «Мальме» без очков остался на последней позиции.