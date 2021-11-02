Мюнхен, Германия, , 23:15 — REGNUM 2 ноября в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» сыграет с «Бенфикой» из Лиссабона. Матч пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и начнется в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер — Бенжамен Павар, Ньянзу Куасси, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис — Леон Горецка, Йозуа Киммих — Серж Гнабри, Лерой Сане, Кингсли Коман — Роберт Левандовски.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос — Лукас Вериссимо, Ян Вертонген, Фелипе Родригеш — Алейш Гримальдо, Суалио Мейте, Жоау Мариу, Мораес Жилберто — Эвертон, Пицци, Роман Яремчук.

Предыдущий матч двух этих команд завершился крупной победой мюнхенского коллектива со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Лерой Сане (70', 84') и Роберт Левандовски (82').

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в пятнадцати матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.