Лондон, 2 ноября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. США, ЕС и Британия выделят ЮАР $8,5 млрд за отказ от использования угольной генерации энергии, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

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Об этом на заседании COP26 Организации Объединенных Наций в Глазго заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, эта инициатива поможет продвинуть остальной мир к решению климатических проблем, «заставив отказаться от покупки угля».

Американский президент Байден также подтвердил участие США в этом проекте. Он сказал, что Соединенные Штаты будут финансировать глобальные усилия по очистке воздуха, «закрыв угольные электростанции в ЮАР раньше срока и вложив средства в экологически чистые альтернативы… для жителей ЮАР».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал, что это соглашение стало «переломным моментом» не только для Южной Африки, но и для всего мира.

«Это доказательство того, что мы можем предпринять амбициозные действия по борьбе с изменением климата, одновременно повышая нашу энергетическую безопасность, создавая рабочие места и используя новые возможности для инвестиций при поддержке развитых стран», — заявил Рамафоса.