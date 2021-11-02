Киев, , 23:11 — REGNUM 2 ноября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» «Динамо» в матче четвертого тура группы E Лиги чемпионов УЕФА сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Стоит отметиться, что этот матч станет первым еврокубковым в тренерской карьере Серхи Бархуана.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Виталий Буяльский, Денис Гармаш.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Хорди Альба, Эрик Гарсия, Клеман Лангле, Оскар Мингеса, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Николас Гонсалес, Гави, Ансумане Фати, Мемфис Депай.

На данный момент «Барселона» с тремя очками идет на третьей позиции в турнирной таблице группы E. «Динамо», набрав лишь одно очков, расположилось одной строчкой ниже.