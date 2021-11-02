Женева, Швейцария, 2 ноября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. В мире за последние сутки скончался ещё по меньшей мере 5981 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых случаев смерти от заболевания возросло до 5 004 855. Такие данные приводит 2 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за последние 24 часа в мире зафиксировано 347 703 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 246 951 274 человек.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 296 434 выявленных носителях вируса и 4671 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.