Бергамо, Италия, , 23:07 — REGNUM 2 ноября в Бергамо (Италия) на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил корреспондент

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, де Рон, Демирал, Мэле, Копмейнерс, Фроейлер, Дзаппакоста, Пашалич, Иличич, Сапата.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Магуайр, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Фернандеш, Мактоминай, Рашфорд, Роналду.

В последний раз «Аталанта» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой две недели назад. Тот матч завершился волевой победой «красных дьяволов» со счетом 3:2.