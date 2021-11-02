Киржач, Владимирская область, 6 октября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта выступили против строительства «опытно-экспериментальной площадки по сортировке и переработке мусора» в Киржачском районе Владимирской области. Как сообщает пресс-служба отделения, обращение с просьбой не принимать решение о строительстве полигона рядом с поселением Филипповское направлено губернатору Светлане Орловой. В нем активисты также просят учесть предложения ОНФ по альтернативным вариантам утилизации строительных отходов.

По данным регионального отделения ОНФ, на новый полигон планируют привозить строительный мусор, который образуется при реализации программы реновации в Москве. Общая масса отходов должна составить примерно 53 млн тонн. Между тем активисты уверены, что целесообразнее мусор направить на переработку.

При этом активисты также обеспокоены тем, что территория под полигон занята лесом и находится в непосредственной близости от жилых домов. Земли, уверены активисты, нужно вернуть в состав лесного фонда.

«Вызывает недоумение тот факт, что, по заключению комиссии, проект соответствует не утвержденной еще региональной программе в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Владимирской области», — цитирует пресс-служба координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александру Авдонину.

Сейчас инвестиционный проект одобрен, но окончательное решение еще не принято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против строительства рядом с домами станции по переработке мусора выступили жители села Филипповское Киржачского района. Участок имеет размер в 1,2 тысячи га. Жители боятся, что вместо объекта с хорошо звучащим названием на территории будет построен обычный мусорный полигон. Участок жители называют «экологически чистым». Также активисты боятся, что из-за строительства опасные вещества попадут не только в землю, но и в реку Шерну, а через нее — в Клязьму.

31 августа к губернатору Владимирской области Светлане Орловой обратился депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он передал обращение от жителей и попросил провести дополнительную экологическую экспертизу и широкое общественное обсуждение проекта. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», в обращении говорится, что место будущего полигона окружают 10 деревень и более 70 дачных кооперативов.

Ситуацию прокомментировала и глава региона Светлана Орлова. Она сообщила, что в регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами. В документе предусматривается строительство в области пяти полигонов и шести заводов, где будут перерабатывать мусор. При этом Светлана Орлова отметила, что решение не будет приниматься без обсуждения с жителями.

К слову, позже активисты потребовали полностью переделать территориальную схему обращения с отходами в регионе. В частности, в ОНФ заявили, что в территориальной схеме нет данных об объеме отходов, который образуется в течение года, следовательно, неизвестно, к какому классу опасности они относятся, какова их структура. Эксперты говорят о том, что незнание всех этих вводных данных может повлечь проблемы для регионального оператора, который по факту не будет знаком с реальным положением дел.

Между тем Владимирская область уже страдает от наплыва мусора из Подмосковья. К примеру, в конце сентября 2017 года природоохранная прокуратура Владимирской области возбудила производство об административном правонарушении по факту размещения отходов на свалке в городе Покров Петушинского района. Несмотря на то, что полигон был закрыт, на него продолжали привозить мусор. Причем жители сообщили о том, что отходы везут из Московской области.