Турин, Италия, , 23:02 — REGNUM 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» состоится матч четвертого тура группы H Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ювентус» (расстановка 4−4-2): Войцех Щенсный — Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Данило — Федерико Бернандески, Мануэль Локателли, Уэстон Маккени, Федерико Кьеза — Альваро Мората, Пауло Дибала.

«Зенит» (расстановка 4−4-2): Станислав Крицюк — Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий — Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой — Клаудиньо, Сердар Азмун.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесем.

На данный момент «Ювентус» с тремя победами и девятью очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Зенит», набрав три очка, расположился двумя позициями ниже.