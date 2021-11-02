Сараево, , 23:04 — REGNUM Специальный представитель Государственного департамента США по Косово Габриэль Эскобар 2 ноября заявил о намерении в воскресенье, 7 ноября, прибыть в Сараево для встречи с лидерами Боснии и Герцеговины.

Габриэль Эскобар State.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, визит Эскобара должен последовать за заседанием Совета Безопасности по Боснии и Герцеговине. Политик намерен выступить с предложениями по урегулированию политического кризиса в стране.

Первоначально планировалось, что заседание пройдет 2 ноября. По новым данным, оно пройдет не ранее, чем 3 ноября, но не позднее 5 ноября, когда заканчивается мандат сил Европейского союза EUFOR.

Совет Безопасности во время заседания должен проголосовать по вопросу об отчете непризнанного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта о ситуации в БиГ и о продлении миссии EUFOR.

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