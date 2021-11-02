Копенгаген, 2 ноября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Распространение коронавируса в Дании вышло на такой высокий уровень, что возникает необходимость возврата к ношению масок и сертификатам о вакцинации, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на датское информагентство Nyheder.DR.

Флаг Дании

«Уровень заражения растет быстрее, чем ожидалось, поэтому было бы неплохо вернуть некоторые ограничительные меры», — предложила руководитель пандемического центра Роскильдовского университета Лоне Симонсен.

«Маска и ковид-паспорт — это не стопроцентная гарантия, но это действительно хорошие инструменты для снижения риска заражения», — поддержал её призыв почетный профессор инфекционных болезней кафедры клинической медицины Орхусского университета Эскильд Петерсен.

Напомним, 2 ноября в Дании начала работать созданная министром здравоохранения Магнусом Хеунике комиссия по эпидемиологической обстановке, так как число новых заражений коронавирусом растет, а уровень вакцинации остаётся на прежнем уровне. Задачей комиссии являются консультации министра здравоохранения и других членов правительства по ситуации с коронавирусом.

За прошедшую неделю в Дании было зафиксировано 11 415 новых случаев заражения коронавирусом, из них 248 человек были госпитализированы, что является самым высоким показателем с февраля 2021 года.