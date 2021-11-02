Приштина, , 22:57 — REGNUM В Косово 2 ноября в результате исследования 1651 образца выявлен 21 носитель коронавируса, признаны излечившимися десять человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 727 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 370 пациентов излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 441. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 730 037 человек, при этом произведено уже 1 568 983 инъекции вакцины.

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