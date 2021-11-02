Триест, Италия, , 22:33 — REGNUM Уже в нескольких городах Италии местные власти заговорили об официальном запрете протестных акций по эпидемиологическим основаниям, передает Agenzia Italia во вторник, 2 ноября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первыми такое решение приняли власти Триеста, где после масштабных акций против практики использования «COVID-паспортов» наблюдалась вспышка коронавируса. Аналогичные ограничения могут быть введены и в Новаре.

15 октября в Италии были ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране во второй половине октября накалилась, начались забастовки, выросло количество протестных митингов.