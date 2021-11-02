Скопье, , 22:35 — REGNUM В Северной Македонии 2 ноября выявлено 593 новых носителя коронавируса, 415 пациентов выздоровели. За сутки скончались десять больных COVID-19, а также зарегистрировано ещё четыре летальных исхода, произошедших ранее.

Памятник Александру Македонскому, Скопье Rašo

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 203 298 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7159, 189 264 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 6875.

Вакцинацию от COVID-19 прошло 46% взрослого населения Северной Македонии.

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