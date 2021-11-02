Милан, Италия, 2 ноября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Итальянская балерина и актриса Карла Фраччи стала первой женщиной, чей прах был захоронен на Монументальном кладбище в Милане.

Steffen Schmitz Милан

Во вторник, 2 ноября, во время торжественной церемонии мэр Мидана Джузеппе Сала заявил, что видит в этом знак нового времени, отказавшегося от (половых) предрассудков и ставшего более справедливым.

На Монументальном кладбище в Милане похоронены, в частности, Джузеппе Верди, Владимир Горовиц, Алессандро Мандзони, Филиппо Томмазо Маринетти.