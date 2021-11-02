Мапуту, , 22:25 — REGNUM Руководитель отдела бурения и добычи американской компании Exxon Mobil Лиам Маллон проведёт переговоры с главой сектора минеральных ресурсов и энергетики правительства Мозамбика, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Lusa.

Газопровод. Мозамбик SASOL

Источник в правительстве Мозамбика сообщил агентству, что Лиам Маллон встретится с руководством сектора минеральных ресурсов и энергетики, а также есть вероятность встречи с президентом Филипе Ньюси.

Ранее старший вице-президент Exxon Mobil Нил Чапман заявил, что слухи, раздуваемые американскими СМИ о сомнениях Exxon Mobil в целесообразности реализации проекта СПГ в Мозамбике, не имеют под собой реальных оснований.

Напомним, Exxon Mobil является частью консорциума Зоны 4 в бассейне Ровума, где начнет добывать и сжижать природный газ с 2022 года. Прогнозируется объём добычи в три млн. тонн в год.

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