Рим, 2 ноября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги мог бы занять в 2022 году пост президента страны, а полномочия формального главы государства могли бы быть расширены, чтобы он мог «полууправлять и правительством», заявил во вторник, 2 ноября, один из лидеров «Лиги», министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

European Parliament Марио Драги

Ранее такая ситуация в Италии (не формально, но фактичсеки) уже складывалась, когда президент Джорджо Наполитано фактически руководил и правительством, напомнил Джорджетти.

Формального главу государства — президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего президента Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Представители правых партий ранее предлагали Драги выдвигаться на этот пост и одновременно провести досрочные парламентские выборы (по графику они должны пройти в 2023 году), чтобы избежать погружения политической системы страны в предвыборную борьбу вместо работы в сложном посткоронавирусном контексте.

В настоящее время Италией управляет «широкая коалиция» леволибералов, правых и популистов. Правые рассчитывают набрать на ближайших выборах 50% голосов, получить большинство и возможность сформировать коалицию самостоятельно. При этом они подчеркнуто уважительно отзываются о популярном в стране премьер-министре Драги и предлагают ему фактически пойти на понижение (заняв пост президента) под соусом расширения его влияния.