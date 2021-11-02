Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Заявления Министерства информации и общественного развития Казахстана о предоставлении компанией Facebook Meta Platforms эксклюзивного доступа к системе отчетности о контенте не соответствуют действительности, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на представителя компании Бена Макконаги.

Социальная сеть Facebook Spencer E Holtaway

В частности, руководитель отдела Facebook Meta Platforms по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщил, что никаких совместных заявлений с Казахстаном компания Facebook не делала.

«Правительство Казахстана выпустило собственное заявление, касающееся обсуждения», — подчеркнул Макконаги.

Представитель Facebook пояснил, что представителям Казахстана рассказали о глобальном процессе обработки запросов от властей многих стран об ограничении контента, нарушающего действующие в этих странах законодательные нормы.

По словам Макконаги, такой диалог ведётся со многими странами и не является эксклюзивом Казахстана.

Напомним, 1 ноября Министерство информации и общественного развития Казахстана сообщило, что «со стороны Facebook Казахстану предоставлен прямой эксклюзивный доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте». По утверждению ведомства, это позволит оперативно выявлять контент, нарушающий политику Facebook и законодательство Казахстана.

«Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе», — говорилось в заявлении ведомства.

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