Рим, , 22:12 — REGNUM В 2020 году зарплаты в Италии снизились в среднем на 5,8%, сообщили во вторник, 2 ноября, в национальном профсоюзе Cgil.

Евро

Это самый высокий показатель среди всех стран ЕС.

Реальный уровень безработицы в стране в 2020 году составил не официальные 9,2%, а 14,5%, рост в полтора раза был достигнут за счет граждан, которые ждали возобновления деятельности своих компаний или не имели возможности начать официальный поиск работы, отметили также в Cgil.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.