Вашингтон, 2 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Эксперты ООН из Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) обвинили США в «расовой изоляции» после массовых депортаций мигрантов, прибывших из Гаити, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на китайское агентство Синьхуа.

Гаити

Эксперты ООН осудили «продолжающуюся систематическую массовую депортацию» гаитянских мигрантов и беженцев, отметив при этом, что такие массовые высылки нарушают международное право.

«Ускорив массовую высылку гаитянских мигрантов, Соединенные Штаты подвергают группу преимущественно черных мигрантов недопустимому риску», — указано в заявлении представителей УВКПЧ.

По их словам, власти США должны производить индивидуальную оценку ситуации, в которой оказываются мигранты.

«Всем мигрантам, независимо от их национальности, расы или миграционного статуса, должны быть гарантированы меры защиты, предусмотренные международным правом», — говорится в заявлении.

Напомним, в течение последних недель десятки тысяч гаитянских мигрантов перешли пограничную реку Рио-Гранде в Техасе, пытаясь получить убежище в США.

Поток мигрантов резко усилился после разрушительного землетрясения на Гаити, произошедшего в августе.