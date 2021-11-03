Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:33 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик назвал непризнанного ООН верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта оккупантом. Об этом Додик заявил 2 ноября.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

Так он ответил на содержание отчета Кристиана Шмидта о ситуации в БиГ, который 3 ноября должен рассмотреть СБ ООН. В этом отчете Шмидт назвал сербов в Республике Сербской сепаратистами.

«Если мы сепаратисты, тогда он — оккупант. У него нет никаких компетенций, все закончится так, что это его «писание» никто не одобрит, оно не станет документом. Первый раз Совет безопасности не одобрит отчет верховного представителя», — процитировал портал KLIX слова Додика.

Додик добавил, что он не против продления миссии EUFOR (Силы Европейского союза — ИА REGNUM) в БиГ, но при этом считает, что «верховному представителю здесь не место». Он посоветовал Шмидту вернуться в СБ ООН за необходимым утверждением, и тогда Республика Сербская будет вести с ним диалог.

Напомним, что Республика Сербская не признает Кристиана Шмидта верховным представителем международного сообщества в БиГ, так как его кандидатуру не утвердил СБ ООН.