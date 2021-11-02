Москва, , 21:30 — REGNUM Из-за тумана в Московском регионе 73 самолёта, следовавших в столицу, были отправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Перрон международного аэропорта Домодедово Александр Маркин

«На 17:00 73 рейса ушли на запасной», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, к вечеру вторника, 2 ноября, в аэропортах Московского авиационного узла было отменено или задержано более 150 авиарейсов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», наиболее значительно ситуация осложнена в аэропотах «Домодедово» и «Внуково.

Ранее сегодня столичное управление МЧС России предупредило, что сильный туман в Московском регионе продержится до конца суток.

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