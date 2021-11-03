Нью-Йорк, США, , 00:16 — REGNUM Заседание СБ ООН, посвящённое ситуации в Боснии и Герцеговине, пройдет 3 ноября. Соответствующая информация опубликована 2 ноября на официальной странице ООН.

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Во время заседания Совет безопасности обсудит новый отчет Канцелярии верховного представителя в БиГ и проголосует по вопросу о продлении миссии EUFOR (Силы Европейского союза — ИА REGNUM) в Боснии и Герцеговине.

Ранее планировалось, что заседание СБ ООН, посвященное ситуации в БиГ, пройдет 2 ноября.

Напомним, что мандат миссии EUFOR заканчивается 5 ноября. Поэтому нужно, чтобы Совет безопасности до этого дня высказался о целесообразности ее продления.