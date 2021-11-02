Приштина, Сербия, 3 ноября, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Министерство обороны сепаратистского Косово вкладывает усилия в развитие международного сотрудничества, в том числе через подписание меморандумов о сотрудничестве с оборонными ведомствами других стран. Об этом заявил министр обороны международно непризнанной территории Арменд Мехай 2 ноября.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

«Мы подписали 15 меморандумов о сотрудничестве и три соглашения СОФА (Соглашение о статусе сил, международный договор, определяющий правовое положение вооруженных сил одного государства (или военного блока) при нахождении на территории другого — ИА REGNUM) — с Албанией, Кувейтом и Северной Македонией. Готовится подписание таких же соглашений с Польшей и Хорватией», — процитировало издание «Косово онлайн» обращение Мехая к депутатам косовского парламента.

По словам Мехая, «Силы безопасности Косово», которые власти в Приштине намерены трансформировать в полноценную армию, провели несколько совместных учений с НАТО. Также он сказал, что кадры для косовской «армии» обучаются в данный момент в США, Германии, Хорватии, Албании, Турции и Северной Македонии.

Мехай также отметил, что сотрудничество с США и НАТО находится на высоком уровне, и добавил, что «каждый раз, когда НАТО и США потребуется поддержка, «Силы безопасности Косово» будут на их стороне».

Напомним, что в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН сепаратистское Косово не имеет права создавать собственную армию. Тем не менее в декабре 2018 года косовский парламент принял пакет законопроектов, нацеленных на трансформацию «Сил безопасности Косово» в полноценную армию.