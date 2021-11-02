Липецк, 2 ноября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Липецкая область получит почти 104 млн рублей получит на лекарства для ковидных больных, которые лечатся в домашних условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Лекарство

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Препараты пациенты будут получать бесплатно.

Всего на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом правительство РФ выделило российским регионам около 11 млрд рублей.