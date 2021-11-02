Рим, , 21:03 — REGNUM В Италии нет никакого смысла проводить досрочные парламентские выборы, заявил во вторник, 2 ноября, глава МИД страны, один из лидеров популистского «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале 2022 года в Италии пройдут президентские выборы. Формального главу государства утверждает парламент. Представители правых партий ранее предлагали премьер-министру Драги Марио выдвигаться на этот пост и одновременно провести досрочные парламентские выборы (по графику они должны пройти в 2023 году), чтобы избежать погружения политической системы страны в предвыборную борьбу вместо работы в сложном посткоронавирусном контексте. Сейчас Италией управляет «широкая» коалиция леволибералов, правых и популистов, правые рассчитывают на получение 50% голосов и большинства по итогам ближайших национальных выборов.

На самом деле эффект был бы обратным, вместо того, чтобы работать на восстановление экономики страны, правительство в ответственный момент погрузилось бы в предвыборную борьбу, полагает Ди Майо.