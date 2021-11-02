Рим, , 20:58 — REGNUM Действующий до конца 2021 года режим «коронавирусной» ЧС в Италии будет, вероятно, продлен еще на три месяца, передают национальные СМИ во вторник, 2 ноября, со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

Правительство Италии Arepo

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Предполагается, что режим использования «антикоронавирусных паспортов» будет в ближайшее время продлен до конца первого полугодия 2022 года.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом).

С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.