Рим, 2 ноября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Италии продолжается кризис призваний к священству, с таким заявлением выступили во вторник, 2 ноября, в национальной конференции епископов.

Белый воротничок католического священника

По данным на 2019 год, в Италии было 1804 епархиальных семинариста, что на 28% меньше, чем десятью годами ранее.

Больше всего призваний фиксируется в Ломбардии (Милан) и Лацио (Рим) — 15% и 13% от их общего числа соответственно.