Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Раздел с играми на платформе Netflix стал доступен по всему миру. Об этом 2 ноября пишет издание «Игромания».

Netflix (сс) Stock Catalog

По данным издания, в разделе есть лишь пять игр — часть из них создана по мотивам шоу платформы. Все они доступны только для пользователей Android-устройств.

Добавим, что дата релиза игр для iOS-устройств пока неизвестна. Однако представители сервиса заявляют, что она появится в скором времени.

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