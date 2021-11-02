Вашингтон, 2 ноября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Раздел с играми на платформе Netflix стал доступен по всему миру. Об этом 2 ноября пишет издание «Игромания».

(сс) Stock Catalog Netflix

По данным издания, в разделе есть лишь пять игр — часть из них создана по мотивам шоу платформы. Все они доступны только для пользователей Android-устройств.

Добавим, что дата релиза игр для iOS-устройств пока неизвестна. Однако представители сервиса заявляют, что она появится в скором времени.