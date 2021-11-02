Нью-Йорк, США, , 20:48 — REGNUM Американская певица Self Esteem выпустит собственную книгу, которую назвала своим сценическим именем. Об этом в своих социальных сетях объявило литерное онлайн общество YourShelf, которое занимается печатью и записью подкастов.

Книга

О проекте было впервые объявлено летом. YourShelf заявили, что книга певица станет одной из двух-трех книг, которые они выпустят за следующий год в жанрах поэзии и художественной литературы. «Self Esteem, дебютная книга Ребекки Люси Тейлор, выйдет в 2021 году», — написало общество в августе. «Она станет нашей второй книгой, прочие детали будут объявлены позже». Сейчас YourShelf сообщили, что обложка новой книги будет раскрыта на этой неделе. На фотографии, опубликованной YourShelf в твиттере, показана страница с указанием времени и даты «21 сентября 2014 года, 19:07», а также заголовок «Покажи, что в тебе есть поэт». Дальнейшие подробности о проекте пока неизвестны. «Скоро выходит! Моя первая книга!» — написала Тейлор в ретвите этого поста.

https://twitter.com/SELFESTEEM___/status/1455219484004859904

Ранее в октябре певица Self Esteem выпустила свой второй студийный альбом «Prioritise Pleasure».