Париж, , 20:39 — REGNUM В воздушном пространстве Франции спешно проведены испытания авиационного двигателя CFM LEAP-1A, работающего на растительном масле, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Biofuels International.

Airbus A319 Alan Wilson

Испытательный полет авиалайнера компании Airbus на 100%-м возобновляемом топливе (SAF) был совместно проведен компаниями Safran, Airbus, Dassault Aviation, ONERA и министерством транспорта Франции.

Во время летных испытаний над Тулузой, прошедших 28 октября, один двигатель CFM LEAP-1A испытательного самолета Airbus A319neo работал на 100% топливе типа SAF, предоставленном компанией Total Energies. Топливо произведено из гидрообработанных сложных эфиров и жирных кислот (HEFA), в основном состоящих из отработанного кулинарного масла и растительных жиров.

100% SAF также будет использоваться для исследований совместимости и работоспособности двигателей Safran Helicopters Arrano, используемых на вертолетах Airbus Helicopters H160, которые, как ожидается, начнутся в 2022 году.

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