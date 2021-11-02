Астрахань, , 20:36 — REGNUM В Астрахани 2 ноября был задержан был задержан подозреваемый в побеге из-под стражи из отделения психиатрической больницы. Об этом сообщил портал «Южная волна» со ссылкой на региональное управление МВД.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, мужчину в кафе задержали сотрудник МВД и ФСБ. Его личность устанавливается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы опасный преступник — Магомед Алханов, осуждённый за бандитизм. Его обвиняли в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое было совершено 29 февраля 2000 года бандой боевиков под руководством Басаева.

Преступник объявлен в федеральный розыск, за информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы новые фото сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева