Турин, Италия, , 20:35 — REGNUM Все участники продолжавшейся почти четверо суток незаконной массовой рейв-вечеринки на окраине Турина покинули «место действия», передают итальянские СМИ во вторник, 2 ноября.

Турин

Полиции, которая в последние трое суток охраняла внешний периметр (но сумела задержать далеко не всех), удалось идентифицировать около 3000 человек. Им будут предъявлены обвинения.

Аналогичная массовая вечеринка в Италии имело место в конце лета 2021 года, тогда полиции тоже не удавалось оперативно остановить несанкционированное мероприятие, проходившее с нарушением всех антикоронавирусных норм. После каждой из вечеринок были выявлены десятки случаев подростковых алкогольных и наркотических отравлений.