Вашингтон, 2 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Актёр Джейсон Момоа высказался относительно своего состояния здоровья после положительно теста на COVID-19. Об этом 2 ноября пишет издание Page Six.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джейсон Момоа

«У меня всё хорошо», — заявил актёр. Он также поблагодарил своих поклонников за «всю заботу и любовь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября ряд американских СМИ сообщил о положительном результате теста Джейсона Момоа на коронавирус. Актёр заразился им во время съёмок картины «Аквамен 2».