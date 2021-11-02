Москва, , 20:30 — REGNUM Человек попал под колёса пассажирского автобуса в центре Москвы вечером во вторник, 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Автобус. Москва Департамент транспорта Москвы

Как уточняется, инцидент произошёл около 19:36 на пересечении Солянского проезда и улицы Солянка.

«Произошло ДТП с участием автобуса М27 и пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Подробностей о его состоянии в сообщении не приводятся.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.