Рим, 2 ноября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Борьба Италии за право на защищенное географическое указание «Просекко» принципиально важна не только для страны, но и для всего Евросоюза, заявили во вторник, 2 ноября, в профильной национальной бизнес-ассоциации Federvini.

Италия

Для каждого государства, у которого есть защищенные наименования, важно, чтобы в данном случае восторжествовала справедливость, отметили итальянские эксперты. Борьба будет вестись до победы, добавили они.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2021 года в официальном издании Еврокомиссии была опубликована заявка Хорватии на получение прав на защищенное географическое указание: в Загребесчитают, что название («Просек») должно быть закреплено за четырьмя винами этой страны. Фонетическое сходство названий и общеизвестность итальянского «Просекко» делают запрос Хорватии невыполнимым, убеждены в Риме. Обе стороны выразили готовность продолжать бороться за свою правоту.