Вашингтон, 2 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Студия Universal Pictures ведёт переговоры с актёрами Робертом Дауни — младшим и Мэттом Деймоном об их участии в фильме «Оппенгеймер». Об этом 2 ноября пишет издание Deadline.

Richard Goldschmidt Кристофер Нолан

Режиссёром картины по мотивам биографии физика Роберта Оппенгеймера выступит Кристофер Нолан. Премьера киноленты запланирована на 21 июля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Universal Pictures также ведёт переговоры с актрисой Эмили Блант. Главную роль в фильме исполнит Киллиан Мёрфи.