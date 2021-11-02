Берлин, 2 ноября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» «Вольфсбург» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2021/22 сыграет с австрийским «Ред Булл Зальцбургом». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Вольфсбург»: Кун Кастельс, Максанс Лакруа, Жозуа Гилавоги, Джон Брукс, Паулу Силва, Астер Вранкс, Боте Боку, Максимилиан Арнольд, Лукас Нмеча, Янник Герхардт, Ваут Вегхорст.

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кен, Жером Онгене, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Брендер Эронсон, Николас Зайвальд, Мохамед Камара, Лука Сучич, Ноа Окафор, Карим Адейми.

После трех первых туров «волки», набрав лишь два очка, занимают последнее место в турнирной таблице группы G. «РБ Зальцбург» с двумя победами и семью очками занимает чистую первую строчку.