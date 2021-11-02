Нью-Дели, 2 ноября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил главу британского правительства Бориса Джонсона посетить Индию, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на газету Hindustan Times.

Garry Knight Борис Джонсон

Разговор между двумя премьер-министрами состоялся на полях климатического саммита ООН в Глазго. Моди и Джонсон обсудили двустороннее сотрудничество в сферах «зеленой энергетики» и водорода, возобновляемых источников энергии, чистых технологий, а также в областях экономики и обороны.

Во время беседы Джонсон принял приглашение посетить Индию. Позже министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла также подтвердил, что премьер-министр Британии принял приглашение Моди.