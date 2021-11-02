Стокгольм, , 20:22 — REGNUM 2 ноября в Мальме (Швеция) на стадионе «Шведбанк» «Мальме» в первом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В параллельном матче между собой сыграют «Вольфсбург» и «Ред Булл Зальцбург».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Мальме»: Юхан Далин, Анел Ахмедходжич, Лассе Нильсен, Франц Брорссон, Сорен Риекс, Серхио Пенья, Бонке Инносент, Ю-Инге Бергет, Себастьян Нанаси, Эрдан Ракип, Антонио-Мирко Колак.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Андрес Кристенсен, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Хаким Зиеш, Рубен Лофтус-Чик, Кай Хаверц, Каллум Хадсон-Одои.

Бригада арбитров (Германия): Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Вилли Делажо (Франция).

На данным момент «Челси», одержав две победы и набрав шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. «Мальме» без очков идет на последней позиции.