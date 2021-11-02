Стокгольм, , 21:19 — REGNUM Число зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 в Швеции с 29 октября увеличилось на 15. Такие данные обнародовало 2 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 040 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 174 273 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2761 человека.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 256 672 человека старше 16 лет, вторую — 6 915 192.

По состоянию на 2 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 29 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.

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