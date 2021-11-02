Рим, 2 ноября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. За полгода с марта по октябрь 2021 года стоимость муки в Италии выросла на 38%, сообщили в национальной ассоциации потребителей во вторник, 2 ноября.

Couleur Хлеб

Это привело, в частности, к увеличению цены хлеба на 11% — до 3,86 евро за килограмм.

Это подорожание окажет не меньшее негативное влияние на жизнь граждан страны, чем недавнее повышение цен на электричество и газ на 30% и 15% соответственно, отметили в ассоциации.