Джакарта, 2 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 2 ноября, у побережья Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Индонезия

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 457 километрах к юго-востоку от города Амбон, очаг землетрясения залегал на глубине 95 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.