Москва, , 20:51 — REGNUM Фигуристка Татьяна Навка пожаловалась своим подписчикам на нечестное судейство. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 2 ноября.

Татьяна Навка Fyodor Markushevich

https://www.instagram.com/tv/CVxScNZAHwC/

По словам Навки, её дочери на соревнованиях по фигурному катанию дали третье место — ребёнку снизили баллы за артистизм. «Платье не понравилось и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу», — объяснила спортсменка, что именно судьи не оценили в выступлении девочки.

«…платье это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла Олимпийское золото, а музыка — это великая классика!» — негодует Навка. Спортсменка теперь «не знает», как объяснить ребёнку, который «трудится, тренируется, старается», решение судей.

Ранее Татьяна Навка выступила против мужчин в художественной гимнастике. «Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор!» — заявила она.

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