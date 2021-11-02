Косово добивается признания от пяти стран Евросоюза
Приштина, Сербия, 2 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Правительство сепаратистского Косово работает над тем, чтобы добиться признания от пяти стран ЕС, которые все еще не признают его независимости. Об этом заявила министр иностранных дел Косово Доника Гервала 2 ноября.
По ее словам, Косово прилагает усилия для того, чтобы укрепить свой «международный статус».
«Статус Косово годами ослабевал, были периоды стагнации. Только недавно нас признал Израиль. Мы будем работать с государствами, которые нас не признали, так же как и с теми, кто нас признал. Кроме усиления нашего статуса в регионе, наша цель — добиться статуса кандидата на вступление в ЕС», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Гервалы.
Напомним, что Израиль признал независимость Косово в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Вашингтонского соглашения, подписанного Белградом и Приштиной в сентябре 2020 года.