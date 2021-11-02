Приштина, Сербия, 2 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Правительство сепаратистского Косово работает над тем, чтобы добиться признания от пяти стран ЕС, которые все еще не признают его независимости. Об этом заявила министр иностранных дел Косово Доника Гервала 2 ноября.

Cartographer of the United Nations Карта Косово

По ее словам, Косово прилагает усилия для того, чтобы укрепить свой «международный статус».

«Статус Косово годами ослабевал, были периоды стагнации. Только недавно нас признал Израиль. Мы будем работать с государствами, которые нас не признали, так же как и с теми, кто нас признал. Кроме усиления нашего статуса в регионе, наша цель — добиться статуса кандидата на вступление в ЕС», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Гервалы.

Напомним, что Израиль признал независимость Косово в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Вашингтонского соглашения, подписанного Белградом и Приштиной в сентябре 2020 года.