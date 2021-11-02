Рига,
2 ноября 2021, 20:17 — REGNUM Линия латвийских властей неудивительна, поскольку дети и внуки латышей — пособников нацистов прочно укоренены в структурах современного латвийского государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 ноября, комментируя приговор журналисту и общественному деятелю Юрию Алексееву.
Юрий Алексеев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, Пардаугавский суд Риги приговорил
Алексеева
к 14 месяцам тюрьмы. Официальный представитель
МИД России
Мария Захарова заявила, что
«практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной» в Латвии.
«Кто такой Юрий Алексеев? Он не просто журналист, он, прежде всего, антифашист. Характерной чертой созданной им дискуссионной онлайн-площадки IMHOclub является её антифашистская направленность. На ней правдиво освещается история довоенной Латвии и Латвийской СССР, латышского пособничества гитлеровцам, с одной стороны, и, с другой, — антифашистской борьбы латышей и выходцев из Латвии, их вклада в Победу над нацизмом.
Такая линия латвийских властей неудивительна, поскольку дети и внуки латышей — пособников нацистов прочно укоренены в структурах современного латвийского государства. Достаточно сказать, что одним из наставников нынешнего президента Латвии Эгила Левитса в молодые годы был бывший офицер абвера Дитрих Андрей Лебер, другим — пособник нацистов Борис Мейснер, первым разработавший в своей послевоенной диссертации ложный тезис о «советской оккупации».
Одним словом, когда речь заходит о преследовании русских журналистов в Латвии, русских литераторов и общественных деятелей, надо хорошо отдавать себе отчёт в том, что преследуют не просто противников ныне существующего в этой стране антидемократического режима. В Латвии преследуют антифашистов, борющихся с современным вариантом того же зла, с которым сражались наши отцы и деды«, — отметил Михаил Демурин.