Рига, 2 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Линия латвийских властей неудивительна, поскольку дети и внуки латышей — пособников нацистов прочно укоренены в структурах современного латвийского государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 ноября, комментируя приговор журналисту и общественному деятелю Юрию Алексееву.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Алексеев

Как сообщалось ранее, Пардаугавский суд Риги приговорилАлексеевак 14 месяцам тюрьмы. Официальный представительМИД РоссииМария Захарова заявила, что«практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной» в Латвии.

« Кто такой Юрий Алексеев? Он не просто журналист, он прежде всего антифашист. Характерной чертой созданной им дискуссионной онлайн-площадки IMHOclub является её антифашистская направленность. На ней правдиво освещается история довоенной Латвии и Латвийской СССР, латышского пособничества гитлеровцам, с одной стороны, и, с другой — антифашистской борьбы латышей и выходцев из Латвии, их вклада в Победу над нацизмом.

Такая линия латвийских властей неудивительна, поскольку дети и внуки латышей — пособников нацистов прочно укоренены в структурах современного латвийского государства. Достаточно сказать, что одним из наставников нынешнего президента Латвии Эгила Левитса в молодые годы был бывший офицер абвера Дитрих Андрей Лебер, другим — пособник нацистов Борис Мейснер, первым разработавший в своей послевоенной диссертации ложный тезис о «советской оккупации».