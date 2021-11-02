Москва, 2 ноября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. 2 ноября состоялась жеребьевка 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021/22. Для пяти команд («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи»), занявших по итогам прошлого сезона первые пять мест в турнирной таблице РПЛ, начнут свой путь к финалу с этой стадии.

ЦСКА

По итогам жеребьевки московское «Динамо» сыграет с «Нижним Новгородом», «Спартак» — с «Кубанью», «Локомотив» — с «Енисеем», санкт-петербургский «Зенит» — с «КАМАЗом», «Балтика» — с «Чайкой», «Рубин» — с «Ротором», «Алания» — с тульским «Арсеналом» и «Сочи» — с ЦСКА.

По предварительным оценкам, плей-офф БЕТСИТИ Кубка России начнется 1−3 марта 2022 года. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив», обыгравший в финале самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.