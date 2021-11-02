Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:11 — REGNUM На Ямале 2 ноября 2021 года в Красноселькупском районе действующий глава Юрий Фишер переизбран на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Юрий Фишер Пресс-служба администрации Красноселькупского района

На конкурс были заявлены три претендента. Они представили комиссии свои программы развития Красноселькупского района. В итоге депутаты муниципальной думы единогласно переизбрали действующего главу Юрия Фишера на очередные пять лет.

«Впереди большая работа. Для меня важно, чтобы район благоустраивался и развивался, чтобы наши жители гордились местом, где живут, а гости были приятно удивлены и рады посетить наш замечательный район», — отметил Юрий Фишер.